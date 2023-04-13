مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. مكي يفوز للمزاريطة بطريقة كابتن ماجد

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22، تبدأ مباراة فريق المزاريطة اف سي، وفريق اتش اف سي برئاسة فاروق سماحة، ويدخل هجرس ضمن تشكيل الفريق الأخير.

يرفض فريق المزاريطة مصافحة هجرس، في البداية، ولكن أثناء المباراة يقوم هجرس بمساعدة المزاريطة بإحراز هدف خطأ في مرماه، وبعدها يفتعل مخالفة ويحصل على طرد مباشر.

يتمكن الفريق المنافس من إحراز 3 أهداف متتالية بعد الهاء حارس المرمى بعزق (أحمد فتحي) بالأكل، وينتهي الشوط الأول بالهزيمة 3-1.

يقوم الكبير بتعنيف فريق المزاريطة وحسهم على الفوز، وبالفعل يتمكنوا من التعادل في الشوط الثاني، ولكن الشرطة تلقي القبض على قطر الحرامي، ويدخل حزلقوم بدلا منه.

وتنتهي المباراة بهدف الفوز بركلة مزدوجة من الكبير وحزلقوم على طريقة كارتون كابتن ماجد، وتختتم أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7.

برومو مسلسل الكبير أوي 7

عرضت الشركة المنتجة، لـ مسلسل الكبير أوي 7، لـ الفنان أحمد مكي، البرومو الدعائي للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

أُعلن عن عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عبر قناة أون، ونشر عبر فيسبوك صورة لأحمد مكي بشخصيته في العمل.

قصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

بوستر مسلسل الكبير أوي 7

الشركة المنتجة لـ مسلسل «الكبير أوي - الجزء السابع»، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي.

شائعات مشاركة دنيا سمير غانم في الكبير أوي 7

انتشرت شائعات حول مشاركة دنيا سمير غانم في الجزء السابع لكنها نفت وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل جت سليمة اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.

أغنية ولعانة

ترويجا للعمل طرح الفنان أحمد مكي الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، وتحمل أسم ولعانة وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند والمنصات الغنائية.

سعيد صالح في الكبير أوي 7

ظهرت صورة الفنان سعيد صالح، في أغنية “ولعانة” من مسلسل “الكبير اوي”، كما تضمنت كلمات الأغنية اسمه، وعلقت هند، ابنته من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وكتبت: “قفشة من قفشات سعيد صالح عندى أقوى من ١٠٠ فيلم لچيم كارى يا دين النبى ايه الحلاوة دى .. و الله فرحتى ماتتوصفش”.

برومو مسلسل الكبير أوي 7

حقق البرومو الدعائي الأول للموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا وشهد ظهور عدد من المفاجئات المنتظرة في العمل حيث من المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدة عالية بعد نجاحه العام الماضي.