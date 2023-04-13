بسبب تسريب وثائق البنتاجون.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل تيكسيرا ووالدته

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.

وأكدت الصحيفة، أن السلطات الفيدرالية بدأت تفتيش منزل والدة جاك تيكسيرا ولم يتم اعتقال أي شخص.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الشخص الذي قام بترسيب الوثائق الأمريكية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب عبر الإنترنت ويبلغ من العمر 21 عاما.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الشاب يدعي جاك تيكسيرا، ويعمل طيارا في جناح الاستخبارات بالحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس.

ووفقا للصحيفة، قام تيكسيرا، والذي يعتبر رئيس أو قائد مجموعة خاصة على الإنترنت تسمى "ثوج شاكر سنترال"، يجتمع بها حوالي من 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للأسلحة والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو، بتسريب وثائق المخابرات الأمريكية.