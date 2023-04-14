مفاجأ في سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، يستعرضها موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، ضمن خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الجمعة 14-4-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي بيع 2,270 شراء 2,290 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي بيع بيع 2,594 شراء 2,617 جنيه.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي بيع 1,946 شراء 1,963 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي بيع 1,513 شراء 1,527 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي بيع 18,160 شراء 18,320 جنيه.

وأوقية الذهب حوالي بيع 80,682 شراء 81,393 جنيه.

وكيلو الذهب حوالي بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيه.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 الاونصة بيع 80,682 شراء 81,393 الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.