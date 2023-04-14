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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

صدى البلد

مفاجأ في سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، يستعرضها موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، ضمن خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الجمعة 14-4-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي بيع 2,270 شراء 2,290 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي بيع بيع 2,594 شراء 2,617 جنيه.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي بيع 1,946 شراء 1,963 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي بيع 1,513 شراء 1,527 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي بيع 18,160 شراء 18,320 جنيه.

وأوقية الذهب حوالي بيع 80,682 شراء 81,393 جنيه.

وكيلو الذهب حوالي بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيه.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,594 شراء 2,617
عيار 22بيع 2,378 شراء 2,399
عيار 21بيع 2,270 شراء 2,290
عيار 18بيع 1,946 شراء 1,963
عيار 14بيع 1,513 شراء 1,527
عيار 12بيع 1,297 شراء 1,309
الاونصةبيع 80,682 شراء 81,393
الجنيه الذهببيع 18,160 شراء 18,320
الكيلوبيع 2,594,286 شراء 2,617,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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