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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن دون الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن  بدون صلاة.. سؤال ورد  إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول فيه: "هل قيام الليل صلاة فقط، يعني ينفع أسبح واستغفر وأقرأ قرآن وأدعي من غير صلاة"؟ 

ردت الإفتاء قائلة: لا ليس ذلك قيام ليل هذا ذكر فقط، تثاب عليه ثواب الذكر، لكن قيام الليل لابد فيه من الصلاة.

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.

وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أدائها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».

واختتم بأن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.

حكم قيام الليل بعد العشاء هل يجوز قيام الليل بالذكر قيام الليل دار الإفتاء

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