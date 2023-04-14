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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي تشارك صورة من كواليس مسلسل المداح 3 |شاهد

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

روجت الفنانة رانيا فريد شوقي لعرض مسلسل "المداح أسطورة العشق" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت رانيا فريد شوقي صوره لها من مسلسل "المداح" وعلقت علي الصوره كاتبة:"مالها احلام ماهي طيبه اهي وغلبانة".

رانيا فريد شوقي 

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرااللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأولمرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهرفى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف،دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراجأحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضاأزمات.

رانيا فريد شوقي حمادة هلال دنيا عبدالعزيز هبه مجدى يسرا اللوزي عشق صابر المداح خالد سرحان مسلسل المداح أسطورة العشق

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