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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي عام| ضربة قوية لـ نتنياهو.. جانتس يعزز قوته والليكود يخسر رئاسة الحكومة

ضربة قوية لنتنياهو..
ضربة قوية لنتنياهو.. جانتس يعزز قوته والليكود يخسر رئاسة الح

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بينما يستمر حزبا "المعسكر الوطني" و"ييش عتيد" بتعزيز قوتهما، لتخسر أحزاب الائتلاف الإسرائيلي االحالي رئاسة الحكومة.

 

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه موقع "معاريف" الإسرائيلي حول المساواة بين الليكود ومعسكر الدولة.

 ومع ذلك ، فإن كتلة أحزاب الائتلاف تحصل على 51 مقعدًا فقط، بينما تحصل كتلة المعارضة على 69 مقعدًا لتستطيع تشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية حتى يظهر الاستطلاع أيضًا أن "يش عتيد" لا تزال تفقد قوتها وتضعف إلى 19 مقعد فقط. كما أن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن جفير يضعف، حيث انخفض في الاستطلاع الحالي إلى 4 مقاعد فقط ويقترب من نسبة الحسم. وحصلت الصهيونية الدينية (التي حصلت على 5 مقاعد) مع عوتسما يهوديت على 9 مقاعد فقط - حوالي ثلثي قوتهم المشتركة في الكنيست الحالية.

 

وبحسب الاستطلاع الحالي أنه منذ انتخابات الكنيست خسرت "عوتسما يهوديت" أكثر من نصف ناخبيها، بينما تحافظ الصهيونية الدينية على قوتها. قال حوالي ثلث إجمالي عدد ناخبي القائمة الصهيونية الدينية في انتخابات 2022 في الاستطلاع الحالي لا ينوون التصويت، أو لا يعرفون بعد لمن يصوتون.

يظهر الاستطلاع الحالي أيضا أن حزب العمل وميرتس سيحققا نسبة الحسم، لكن حزب التجمع لن يمر. 

وفي الاستطلاع حصل الليكود على 26 مقعدًا، معسكر الدولة - 26، يش عتيد - 19، شاس - 9، يهودية التوراة - 7، يسرائيل بيتينو - 6، الجبهة والعربية للتغيير 6، الصهيونية الدينية - 5، العمل - 4، ميرتس - 4، القائمة العربية الموحدة 4 وعوتسما يهوديت 4. حسب توزيع المقاعد، يمكن للمعارضة تشكيل حكومة لأول مرة - حتى بدون الجبهة والعربية للتغيير.

الرأي العام الإسرائيلي المعسكر الوطني ييش عتيد الكنيسة جانتس

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