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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة يومين.. تفاصيل الإغلاق الجزئي لطريق الواحات بسبب مياه الأمطار

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدمات أمنية بمحيط  الغلق جزئي بطريق الواحات أمام محطة وقود شيل أوت بجوار مدينة حدائق الأهرام بالاتجاه القادم من طريق الفيوم لتوصيل خط صرف مياه الأمطار.

 

وفي إطار تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات تحديداً أمام محطة وقود شيل أوت الكائنة بجوار مدينة حدائق الأهرام بالإتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة ٦ أكتوبر. 
 

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بالموقع والاتجاه المشار إليه وذلك لمدة (يومين) ابتداءً من صباح اليوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق 15/4/2023 على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحاً حتى الساعة ٥ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال . 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية. 

الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق جزئي بطريق الواحات توصيل خط صرف مياه الأمطار

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