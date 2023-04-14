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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح سوهاج ينصب على مواطنين في 3.6 مليون جنيه

اموال
اموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت (3,645,000) مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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