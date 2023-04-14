عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط في حركة البضائع العامة والمتنوعة بموانئ البحر الأحمر وتداول 90 ألف طن

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر وجود نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات منذ الأمس وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 9000000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 802 شاحنة و 510 سيارات حيث شملت حركة الواردات 3200 طن بضائع ، 413 شاحنة و505 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 86800 طن بضائع ، 389 شاحنة و5 سيارة.

 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة عمان بينما تغادر السفينتين Parsa  ، Mercur.J وعلى متنهما 78 الف طن فوسفات متجهين الى الهند كما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وعمان ، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و384 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Lily of sea وعلى متنها 386 سيارة بوزن 670 طن قادمة من جدة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1930 راكبا بموانيها.

البحر الأحمر الصادرات عمان البضائع جدة بوسي اجا الاعلام الحرية هيئة موانئ البحر الاحمر الام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ