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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

لازال هناك عدد كبير من مسلسلات رمضان يواصل فريق عملها التصوير حتى نهاية الشهر الكريم، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل الأجهر.
 

مسلسل الأجهر

ويواصل صناع مسلسل الأجهر تصوير مشاهدهم الأخيرة بلبنان، حيث يتواجد كل من عمرو سعد وناهد السباعي ونور خالد النبوي فى لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن المفترض أن ينتهوا من تصوير المسلسل يوم الأثنين القادم على أقصى تقدير.

 

أبطال مسلسل الأجهر

الأجهر

بطولته كل من الفنان عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، عصام توفيق، أحمد صفوت، ناهد السباعى، سارة سلامة، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

 

مسلسل رسالة الإمام

وأيضا من المسلسلات المستمرة فى تصويرها حتى الآن مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوى ونضال الشافعي، وذلك بسبب صعوبة تصوير عدد كبير من المشاهد التى تتطلب الخروج إلى الصحراء وعدد من الأماكن المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.

ومن المفترض أن ينتهى المخرج الليث حجو مخرج المسلسل من تصوير جميع مشاهد المسلسل منتصف الأسبوع القادم حيث يتبقى له عدد من المشاهد فى الحلقة الأخيرة بين نضال الشافعي وخالد النبوى وعدد أخر من الفنانين.

 

أبطال مسلسل رسالة الإمام 

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

 

رسالة الإمام

مسلسل ضرب نار

كما يواصل أيضا فريق عمل مسلسل ضرب نار تصوير المشاهد المتبقية للمسلسل على مدار الساعة، وذلك مع قرب انتهاء الشهر الكريم، يتبقى لفريق عمل المسلسل مجموعة من المشاهد يتم تصويرها على مدار يومين كاملين الأسبوع القادم.

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل

 

 مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

 

ضرب نار

مسلسل ستهم 

كما يتبقى لفريق عمل مسلسل ستهم للفنانة روجينا يوم واحد تصوير داخل أحد الديكورات الرئيسية للمسلسل، ومن المفترض أن يقوم مخرج العمل رؤوف عبد العزيز بتصوير هذا اليوم يوم الأثنين المقبل لتكون بعده الحلقات الأخيرة جاهزة للعرض.

 

أبطال مسلسل ستهم 

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.
 

مسلسل ستهم
مسلسل الأجهر مسلسلات رمضان رسالة الإمام مسلسل ضرب نار مسلسل ستهم

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