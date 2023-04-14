أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

كشف، محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن حقيقة انتقال إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، لصفوف الأهلي الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": فى تصريح علي لسان محسن صالح" محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي :التعاقد مع إمام عاشور؟ غير حقيقي.

وتابع" ما يتردد حول هذا الموضوع، لا أحد يعلم تفاصيل حديث اللجنة الفنية، وحاليا نعقد اجتماعات لمناقشة الأمور الحالية والمستقبلة التي تتعلق بفريق الكرة، ولا يوجد أي ترشيح من حيث الصفقات وهذه الأمور سابقة لأوانها"