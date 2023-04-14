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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل.. تسريب مواصفات هاتف Vivo V29 Pro

Vivo V29 Pro
Vivo V29 Pro

أطلقت شركة  فيفو  Vivo الصينية مؤخرًا سلسلة Vivo V27 متوسطة المدى في الأسواق، وهي العائلة التي تتكون من طرازات Vivo V27 و Vivo 27 Pro الأعلى.

 يقدم كلا الهاتفين بعض المواصفات الجديرة بالإعجاب أبرزها شاشة AMOLED المنحنية بمعدل تحديث 120 هرتز ، وكاميرا أساسية من  Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل ، وتصميم أنيق وعصري ، وقدرة على الشحن السريع بقوة شحن 66 وات.

Vivo V29 Pro

مواصفات Vivo V29 Pro

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، في جعبة "فيفو" المزيد من الهواتف متوسطة المدى التي تقدم إمكانيات تنتمي لفئة البريميوم وتستعد حاليا لإطلاق طراز، Vivo V29 Pro، وبالفعل بدأت التسريبات حول مواصفات وإمكانيات الهاتف في الانتشار عبر صفحات مواقع التواصل والمواقع المتخصصة.

وبدأت التسريبات حول Vivo V29 Pro بعد وقت قصير من إصدار سلسلة V27. وفقًا لتقرير من 91Mobiles ، من المتوقع أن يتميز الجهاز ببعض الترقيات القليلة عن السلسلة V27. يشاع أن V29 Pro سيأتي مع شاشة عرض AMOLED منحنية مقاس 6.7 بوصة ويحمل رقم الطراز V2251.

وتحت الغطاء سيتم تشغيل الهاتف الجديد من "فيفو" بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" وتحديدا مجموعة شرائح  Dimensity 8000 5G ، الداعمة لشبكات الجيل الخامس، مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية  256 جيجابايت روم.

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ويقال إن Vivo V29 Pro سيحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS) ، بينما من المتوقع أن تكون الكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل، ويحزم الجهاز بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة  تدعم الشحن السلكي بسرعة 66 وات.

وسيكون الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13 يأتي مثبت جاهز من العلية، وسيكون متاحا للبيع بثلاث ألوان مختلفة لم تعلن حتى الآن، و يُقال إن جهاز فيفو القادم يتميز بلوحة خلفية متغيرة الألوان حسب انعكاس الضوء عليها، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة للأمان. 

vivo Vivo V29 Pro Vivo 27 Pro ميدياتك Dimensity أندرويد

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