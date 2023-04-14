قبيل اجتماعات جدة.. شكري يلتقي وزيري خارجية عمان والأردن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، عن عقد الوزير سامح شكري عدة لقاءات قبيل اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بجدة.

وكتب المتحدث باسم الوزارة على حسابه: "قبيل بدء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بجدة... السيد سامح شكري وزير الخارجية يلتقى مع وزيري خارجية الأردن وسلطنة عمان".

ووصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، للمشاركة في الاجتماع التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي كان في استقبال شكري لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.