حرب الحلقة 3.. الهجوم على قسم ثالث العريش وصناع المسلسل يكرمون الشهداء

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حرب هجوم العناصر التكفيرية على قسم ثالث العريش، واستشهاد الكثير من الجنود والضباط على إثر هذا الهجوم.



وحرص صناع مسلسل حرب على تكريم الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الهجوم الغاشم بوضع صورهم نهاية الحلقة تحت عبارة “تحية لروح شهداء الوطن”، وهم الشهيد عميد شريف حجاج والشهيد مقدم محمد خالد محمد والشهيد رائد عمرو شكرى والشهيد الرائد أحمد جمال والشهيد رقيب إبراهيم رشاد والشهيد مجمد إيهاب سعيد والشهيد مجند على محمد على والشهيد مجند محمد سامي عبد الحميد.





أبطال مسلسل "حرب"

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.





مواعيد عرض مسلسل "حرب"

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض المسلسل على قناة "ON دراما" عند الساعة 10.45 مساءً، والإعادة أولى عند الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية عند الساعة 12.15 ظهرًا، والإعادة الثالثة عند الساعة 4.45 عصرًا