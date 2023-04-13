حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يستعد لتصنيع 100 صاروخ لمهاجمة الجيش والشرطة

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حرب عن قيام الشيخ عثمان والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بتصنيع 100 صاروخ لمهاجمة الجيش والشرطة

وقابل الشيخ عثمان أزمة في توفير كمية c4 المصنعة للصاوريخ واضطر للسفر إلي سيناء لمقابة أحد قيادات التنظيم المختبئين هناك لجلب هذه المادة ويظهر لأول مرة محمود البزاوي في شخصية هذا القيادي.

كما شهدت الحلقة نجاح محمد فراج في الوصول إلي طريقة التواصل للعناصر الإرهابية المتواجدة بمحيط قسم إمبابة وهي عن طريق الراديو وبدأ في مراقبتهم للوقوع بهم.

تعرض قنوات "ON"، بدءا من اليوم، أولى حلقات مسلسل "حرب" بطولة الفنانين أحمد السقا، ومحمد فراج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عقب انتهاء مسلسل "الكتيبة 101" للفنانين عمرو يوسف، وآسر ياسين.

أبطال مسلسل "حرب"

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.





مواعيد عرض مسلسل "حرب"

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض المسلسل على قناة "ON دراما" عند الساعة 10.45 مساءً، والإعادة أولى عند الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية عند الساعة 12.15 ظهرًا، والإعادة الثالثة عند الساعة 4.45 عصرًا