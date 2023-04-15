عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء حسن الخاتمة .. أدركه بكلمتين في العشر الأواخر من رمضان

دعاء حسن الخاتمة
دعاء حسن الخاتمة

يكثر البحث عن دعاء حسن الخاتمة، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يتساءل البعض: هل هناك دعاء يستعان به على حسن الخاتمة ؟، وما هي الأمور المعينة على ذلك؟

دعاء حسن الخاتمة

ويقول الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن هناك كثيراً من الأقوال والأفعال التي يستعان بها على جلب حسن الخاتمة ونحن هنا نخنار لك هذا الدعاء العظيم لكي تلزم نفسك به دائما، موصياً بالإكثار من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة).

وأوضح أن هذا الدعاء من جوالب حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى، فاجعله من أورادك 3 مرات و3 مرات في المساء، لافتاً إلى ضرورة أن يجعله المسلم من بين أدعيته بعد كل صلاة وسوف يجد من آثاره الطببة ما يسره.

واستدل على ذلك ماورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك الدعاء، فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم، قال الإمام المناوي: وزاد الطبراني في روايته ( من كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصببه البلاء) قال بعد كلام له في الشرح : قال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد وأحد إسنادي الطبراني ثقات .

وبين أنه مما يستعان به على حسن الخاتمة ويدل عليها مداومة المسلم على الطاعة إلى أن يموت عليها ويستأنس على ذلك بأشياء كثيرة منها أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز توفي وهو يقرأ قوله تعالى ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)، فاحرص على ملازمة الطاعة وإياك أن تموت مصرا على كبيرة والعياذ بالله عز وجل .

دعاء ليلة القدر مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 15 كلمة مستجابة ولا تغفلها

دعاء ليلة القدر لقضاء الحاجة.. 17دعوة لا يخيب من رددها حتى مطلع الفجر

دعاء حسن الخاتمة في العشر الأواخر

في حين، كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء حسن الخاتمة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، إن الإنسان دائمًا يتشوف لحسن خاتمته، فليدعو ويقل: " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه على الإنسان أن يدعو أيضًا ويقول: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك". 

علامات حسن الخاتمة

ولحسن الخاتمة علامات تظهر على الميت حين موته، منها:
- النطق بالشهادتين عند الموت؛ فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله، دخل الجنة.

- الموت برشْح الجبين، وهو الموت بعرق الجبين؛ فقد ميّز رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- موت المؤمن بأنه يموت بعرق جبينه.

- الموت ليلة الجمعة أو نهارها؛ لقوله - صلّى الله عليه وسلّم:- «ما مِن مسلمٍ يموتُ يومَ الجمعةِ أو ليلةَ الجمعةِ إلَّا وقاهُ اللَّهُ فِتنةَ القبرِ».

- الشهادة في سبيل الله؛ فمن مات شهيدًا كان له عند الله ستّ خصال، منها أن يُغفر له عند أول دفعة من دمه، ومنها أنه يرى مقعده من الجنة.

- الموت بمرض الطاعون، حيث إن الموت بالطاعون يعدّ شهادة لكل مسلم.

- الموت بداء قد أصيب بالبطن، أو الموت بالغرق، أو بالهدم، أو بالحرق.

- موت المرأة أثناء فترة النفاس، قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: « والمَرأةُ يَقتُلُها وَلَدُها جُمْعًا شَهادةٌ».

- الموت بداء السلّ، فقد أقر رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن الموت به يعدّ من الشهادة.

- الموت أثناء الدفاع عن النفس، وعن المال، وعن الدين.

- موت المرابط في سبيل الله؛ لما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «رباطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيامِ شَهْرٍ وقِيامِهِ، وإن ماتَ، جَرى عليهِ عملُهُ الَّذي كانَ يَعملُهُ، وأُجْريَ عليهِ رزقُهُ، وأمِنَ الفتَّانَ».

- الموت أثناء القيام بعمل من الأعمال الصالحة التي ترضي الله.

حسن الخاتمة دعاء حسن الخاتمة العشر الأواخر من رمضان دعاء حسن الخاتمة في العشر الأواخر العشر الأواخر علامات حسن الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 15 كلمة مستجابة ولا تغفلها

ليلة 24 رمضان| آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر .. بث مباشر

بث مباشر .. صلاتا العشاء والتراويح بمسجد الإمام الحسين الليلة 24 من رمضان

دعاء ليلة القدر لقضاء الحاجة.. 17دعوة لا يخيب من رددها حتى مطلع الفجر

يترأسه الإمام الطيب .. ماذا قدم مجلس حكماء المسلمين خلال 9 أعوام من إنشائه ؟

الأوقاف: حق الرحم موضوع خطبة أول جمعة في شهر شوال 1444 هـ

بث مباشر .. صلاتا العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين الليلة 24 في رمضان

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. السؤال23 من وفوق كل ذي علم عليم

ترشيحاتنا

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ