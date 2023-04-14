متظاهرون يشعلون النيران في مركز للشرطة بمدينة رين الفرنسية.. فيديو

أشعل متظاهرون النيران، اليوم الجمعة، في مركز للشرطة بمدينة رين الفرنسية، وذلك ضمن الاحتجاجات على قانون التقاعد المثير للجدل في فرنسا.

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران بكثافة في مركز الشرطة بالمدينة، جراء التظاهرات.

وكانت أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم/الجمعة/، أنه ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدرها مساء اليوم، وأقر المادة الأساسية والتي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر".

كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل.

وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.

وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، على قانون ا