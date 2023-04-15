أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 15 أبريل 2023

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم، السبت 15 أبريل 2023.

أسعار الحديد اليوم السبت

سجل سعر حديد عز 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 39000 جنيه.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 38500 جنيه للطن.

أسعار الحديد شهر ابريل

سجل حديد الجيوشي للصلب 38500 جنيه.

سجل حديد المصريين سعر 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحي بسعر 38000 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 38000 جنيه للطن.

وسجل حديد العشرى 38000 جنيه للطن

وبلغ سعر حديد مصر استيل 38000 جنيه للطن

وسجل حديد الكومى 38000 جنيه للطن

وسجل حديد العلا 38000 جنيه للطن

حجم إنتاج الحديد في مصر

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1905 جنيهات للطن.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1990 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح 1935 جنيهًا للطن .

سعر طن أسمنت العسكري 1840 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان 1890 جنيهًا للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 1975 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 1870 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن .

أسمنت السهم 1850 جنيهًا للطن .

أسمنت المسلة 1895 جنيهًا للطن .

أسمنت العسكرى بنى سويف 1830 جنيهًا للطن.

أسمنت الممتاز 1940 جنيهًا للطن .

اسمنت تايتان 1890 جنيهًا للطن .

أسمنت أسيوط 1800جنيه للطن .

أسمنت المهندس 1900 جنيه للطن .

أسمنت النهضة 1820 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1780 جنيهًا للطن .

أسمنت السد العالى 1780 جنيهًا للطن.

أسمنت قنا 1830 جنيهًا للطن .

أسمت المصريين 1770 جنيهًا للطن.