من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل فطائر التوست بالفرن

تعتبر طريقة عمل فطائر التوست بالفرن، من أشهر أنواع الوصفات والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكوّنات بسيطة وخطوات سهلة كل ما عليك هو اتّباع تلك الخطوات فقط.





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر التوست بالفرن، وهي من الاكلات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيبل في السطور التالية..



طريقة عمل فطائر التوست بالفرن



طريقة عمل فطائر التوست بالفرن





مقادير طريقة عمل فطائر التوست بالفرن :

1 كيس توست طري

3 ملعقة كبيرة مايونيز

1 فلفل أحمر مقطع

1 فلفل أخضر مقطع

1 كوب ذرة مسلوقة

1 كوب زيتون أسود مقطع

300 جرام شرائح جبن موزاريلا

2 كوب كريمة طبخ

¼ كوب جبن موزاريلا مبشورة





طريقة عمل فطائر التوست بالفرن :

- نزيل حواف خبز التوست باستخدام السكينة.

- نرص طبقة من التوست في صينية، ثم ندهنها بالمايونيز.

- يضاف الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر، الذرة، الزيتون الأسود، شرائح جبن الموزاريلا.

- نرص طبقة أخرى من التوست على الحشو.

- نسكب كريمة الطبخ على التوست كطبقة أخيرة، ثم نرش جبن الموزاريلا المبشورة على الوجه.

- ندخل صينية فطائر التوست إلى الفرن المُحمّى مسبقًا لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة ويأخذ لونًا ذهبيًّا.

- نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر التوست في طبق التقديم، ويتم تناوله ساخنًا.