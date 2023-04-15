لن تصدق عيونك.. شلال بلازما يخرج من الشمس يمكنه ابتلاع الأرض

كشف العلماء عن صور لـ "شلال بلازما" يبلغ ارتفاعه 100 ألف كيلومتر يرتفع من سطح الشمس.

ووفقاً لصحيفة “ديل ميل”، ارتفع التوهج - الذي يُطلق عليه علميًا اسم البروز التاجي - التقطه عالم الفلك الأرجنتيني إدواردو شابيرغر بوبو، حوالي 100000 كيلومتر (60.000 ميل) فوق سطح الشمس - أو مرتفعًا بما يكفي ليبتلع الأرض ثماني مرات - قبل أن يتم سحبه للأسفل بفعل الامتداد المغناطيسي للنجم.

يحذر الخبراء من أنه إذا انفجر البلازما بعيدًا عن الشمس واصطدمت بالأرض ، فقد ينتهي الأمر بقطع شبكة كهرباء الكوكب.

شلال من بلازما يخرج من الشمس يمكنه ابتلاع الأرض

يبرز التاج القطبي ، أو الشلال الشمسي ، عندما يمتد جسم كبير لامع من الغاز فوق سطح الشمس، و تحدث بالقرب من أقطاب الشمس ، حيث تميل البلازما إلى أن تكون أكثر برودة وأقل اضطرابًا.

في بعض الأحيان يمكن أن تتراكم مناطق ذات مغناطيسية قوية ، مما يؤدي إلى زيادة كثافة البلازما والغازات ، مما يتسبب في ظهور خيوط داكنة على سطح الشمس.