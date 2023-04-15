عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق عيونك.. شلال بلازما يخرج من الشمس يمكنه ابتلاع الأرض

شلال من بلازما يخرج
شلال من بلازما يخرج من الشمس يمكنه ابتلاع الأرض

كشف العلماء عن صور لـ "شلال بلازما" يبلغ ارتفاعه 100 ألف كيلومتر يرتفع من سطح الشمس. 

ووفقاً لصحيفة “ديل ميل”، ارتفع التوهج - الذي يُطلق عليه علميًا اسم البروز التاجي - التقطه عالم الفلك الأرجنتيني إدواردو شابيرغر بوبو،  حوالي 100000 كيلومتر (60.000 ميل) فوق سطح الشمس - أو مرتفعًا بما يكفي ليبتلع الأرض ثماني مرات - قبل أن يتم سحبه للأسفل بفعل الامتداد المغناطيسي للنجم.

 يحذر الخبراء من أنه إذا انفجر البلازما بعيدًا عن الشمس واصطدمت بالأرض ، فقد ينتهي الأمر بقطع شبكة كهرباء الكوكب.

 شلال من بلازما يخرج من الشمس يمكنه ابتلاع الأرض

يبرز التاج القطبي ، أو الشلال الشمسي ، عندما يمتد جسم كبير لامع من الغاز فوق سطح الشمس، و تحدث بالقرب من أقطاب الشمس ، حيث تميل البلازما إلى أن تكون أكثر برودة وأقل اضطرابًا. 

في بعض الأحيان يمكن أن تتراكم مناطق ذات مغناطيسية قوية ، مما يؤدي إلى زيادة كثافة البلازما والغازات ، مما يتسبب في ظهور خيوط داكنة على سطح الشمس.

شلال بلازما سطح الشمس الأرض العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

لدغة عنكبوت كادت تتسبب في قطع يد سيدة بريطانية

لاعب كرة تونسي يشعل النار في نفسه أمام مركز شرطة

ملكة بريطانيا الجديدة تنوى إثارة غضب الشعب في يوم التتويج

روسيا تبني أكبر خندق حربي على حدودها مع أوكرانيا| فيديو

كلب بيتبول يشوه وجه طفلة بريطانية| تفاصيل

الحقيقة وراء 12 يد مقطوعة عثر عليها بموقع أثري في مصر

شاهد.. لحظة سحل حارس ملهى ليلي لامرأة بولاية أمريكية

ترشيحاتنا

ترك 3 أطفال|حكاية مقتل ميكانيكي على يد جيرانه بسبب ركن سيارة بالقليوبية

انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ