مخرج جت سليمة: صناعة فوازير رمضان غائبة بسبب إنتاجها المكلف والصعب

‏ قال المخرج إسلام خيري مخرج "مسلسل جت سليمة" إن الفوازير غائبه منذ فترة عن الدراما الرمضانية لأنها صناعة مكلفة وصعبة وتحتاج إلى عزيمة وفلوس ووقت ومش حاجة سهلة.

وتابع اسلام خيري خلال "برنامج التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، ان كلما زادت الفترة الزمنية بين آخر عمل ناجح والعمل الجديد يكون هناك تخوف من التجربة بسبب المقارنات وأيضا نيللي وشريهان وسمير غانم عملوا تاريخ كبير، ودائما الخوف من المقارنة بيكون عامل مهم، والعامل الثاني أن هذا النوع من الأعمال الفنية يحتاج إلى عدد ساعات طويلة في التنفيذ ومجهود كبير وملابس، وهذا ينعكس على التكاليف ويتكلف ميزانية كبيرة جدا اكثر الأعمال المعتادة الأخرى.

توافر الظروف لإخراج عمل جيد



‏ وأوضح اسلام خيري أن هذه الظروف توفرت وكان هناك رغبة من دنيا سمير غانم والإنتاج السبكي والشركة المتحدة وهما كيانين كبار، وهذا كان أهم شيء أن يتوفر الموضوع والرغبة في عمل شيء جيد للمشاهد وما زال هناك أشياء لم تعرض بعد فقد تم تقديم جزء وما زال هناك جزء آخر في الحلقات القادمة.