جت سليمة يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد أيام من طرحه l تفاصيل

تمكنت الفنانة دنيا سمير غانم من تصدر قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .



احتل مسلسل جت سليمة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر ، بعد طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

وكانت قد كشفت دنيا سمير غانم عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات. Cbc الساعة | ٨:٤٥ مساءً إعادة | ٢:١٥ صباحاً إعادة | ٢:١٥ ظهراً وعلى CBC دراما الساعة | ١١:١٥ مساءً اعادة | ٥:٣٠ فجراً اعادة | ١١:٤٥ صباحاً وعلى ART حكايات الساعة | ١١:٣٠ مساءً إعادة | ١١:٣٠ صباحاً إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.