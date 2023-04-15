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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

ينشر موقع "صد البلد" توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس، اليوم السبت، ومن المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية في الصباح

وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر فجاءت كالآتي:

العظمى الصغرى


القاهرة 29 16
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 29 15
بنهــــا 29 16
دمنهور 27 16
وادى النطرون 28 15
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 28 15
الزقازيق 29 16
شبين الكوم 28 16
طنطا 28 15
دمياط 25 14
بورسعيد 24 14
الإسماعيلية 29 13
السويس 29 15
العريش 25 13
رفح 24 12
رأس سدر 28 16
نخل 25 13
كاترين 22 11
الطور 29 17
طابا 27 15
شرم الشيخ 30 20
الإسكندرية 25 15
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 24 13
السلوم 29 16
سيوة 31 14
رأس غارب 30 21
الغردقة 31 20
سفاجا 31 20
مرسى علم 30 22
شلاتين 29 20
حلايب 27 22
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 27 19
الفيوم 30 15
بني سويف 30 15
المنيا 32 16
أسيوط 32 16
سوهاج 33 17
قنا 33 18
الأقصر 34 20
أسوان 34 21
الوادى الجديد 35 18
أبوسمبل 33 20

اليوم السبت درجات الحرارة الأرصاد مصر هيئة الأرصاد

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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

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