عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة .. تريزيجيه يعود للأهلي الموسم القادم

فرج عامر
فرج عامر


كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اقتراب تريزيجيه من العوده للنادي الأهلي  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر:"محمود حسن تريزيجيه يقترب من العودة للاهلي في بداية الموسم القادم"

 تريزيجيه، يلعب في مركزي الجناح و‌الوسط المهاجم مع نادي طرابزون سبور التركي و‌منتخب مصر

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

 
فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمدالخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

النادي الأهلي تريزيجيه نادي سموحة الرجاء المغربي موعد مباراة الأهلي محمود حسن تريزيجيه رئيس نادي سموحة موعد مباراة الأهلي والرجاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

28 مصابا و20 سيارة إسعاف..ماذا حدث داخل أتوبيس العين السخنة ؟

ترشيحاتنا

اليابان .. انفجار يضرب مؤتمر رئيس الوزراء والحرس ينقذه| شاهد

فرج عامر يفجر مفاجأة .. تريزيجيه يعود للأهلي الموسم القادم

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد زيادة عوائد السندات

حتي لاتكون مثل الهرشة السابعة.. أسباب فشل العلاقة الزوجية رغم وجود الحب

أحمد حاتم ضحية رامز جلال فى رامز نيفر إند .. اليوم

أحمد عادل: علي معلول من أهم اللاعبين ويجب إيجاد بديل في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ