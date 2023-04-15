فرج عامر يفجر مفاجأة .. تريزيجيه يعود للأهلي الموسم القادم



كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اقتراب تريزيجيه من العوده للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر:"محمود حسن تريزيجيه يقترب من العودة للاهلي في بداية الموسم القادم"

تريزيجيه، يلعب في مركزي الجناح و‌الوسط المهاجم مع نادي طرابزون سبور التركي و‌منتخب مصر

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.



فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمدالخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.