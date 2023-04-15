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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقاً لأخر تحديثات..

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 15-4-2023

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم السبت

ارتفع سعر الدينار الكويتى بقيمة 28 قرشا فى بنوك مصر والأهلى على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بينما استقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

 

أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.83جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك  الأهلي كالآتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

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الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

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استقرار الدرهم والريال.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 14-4-2023

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.70جنيه للشراء و 101.05جنيه للبيع .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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