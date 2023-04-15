أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت 15-4-2023

وفقاً لأخر تحديثات..

ارتفع سعر الدينار الكويتى بقيمة 28 قرشا فى بنوك مصر والأهلى على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بينما استقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.83جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي كالآتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.70جنيه للشراء و 101.05جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.