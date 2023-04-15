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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في بنكي مصر والأهلي اليوم السبت 15-4-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.


ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي. 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت  لنحو 33.75جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت نحو 38.37جنيه للشراء و 38.67جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت  نحو 34.25جنيه للشراء و34.78جنيه للبيع .

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الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

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ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يتراجع لأدنى مستوياته منذ شهرين

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي اليوم السبت نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 33.75جنيه للشراء و34.10جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 38.37جنيه للشراء و 38.67جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 34.25جنيه للشراء و34.78جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

 

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي  عند 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع.  

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 33.96جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 38.56جنيه للشراء و 38.69جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34.59جنيه للشراء و34.72جنيه للبيع .

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار سعر اليورو جنيه

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