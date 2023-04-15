قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بغلق باب التسجيل الالكتروني ل استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) وذلك للإدارات والمديريات التعليمية والمدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحان الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) تسمى “ استمارة 1 عضوية سري ”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المتاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم هو فقط طباعة استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحان الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) المعروفة باسم “ استمارة 1 عضوية سري ”.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم السماح للمعلمين بالمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 في حالة وجود الموانع الآتية لدى المتقدمين: