قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بغلق باب التسجيل الالكتروني ل استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) وذلك للإدارات والمديريات التعليمية والمدارس.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحان الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) تسمى “ استمارة 1 عضوية سري ”.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المتاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم هو فقط طباعة استمارة الترشح للعمل بلجان سير امتحان الثانوية العامة 2023 ( مراقب - ملاحظ - معاون - مقدر درجات) المعروفة باسم “ استمارة 1 عضوية سري ”.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم السماح للمعلمين بالمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 في حالة وجود الموانع الآتية لدى المتقدمين:
- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين للتربية والتعليم.
- أن يكون المتقدم محروما من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1993.
- أن يكون المتقدم محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات او تمس الشرف أو الأمانة.
- أن يكون المتقدم من العاملين في احدى مدارس الثانوية العامة التابعة للقطاع المتقدم للعمل به اثناء الامتحانات او منتدب بها او مكلف للعمل بها.
- أن يكون للمتقدم صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2023 او يقوم بالتدريس لهم، أو يهتم بأمرهم، وذلك حتى الدرجة الثالثة للعمل بلجنة الادارة او الدرجة الرابعة للعمل بلجان النظام والمراقبة.