بعد تعليق الرحلات.. السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في السودان

دعت وزارة الخارجية السعودية، جميع رعاياها المتواجدين في السودان إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى الخرطوم والسلطات المختصة مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان سابق، عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الخطوط السعودية في بيانٍ لها، إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 ، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

وأضافت أنه على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.