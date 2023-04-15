علي جمعة : سورة آل عمران تشفع لأصحابها

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سورة آل عمران تشفع لأصحابها يوم القيامة، مضيفاً:" اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة".

وأضاف جمعة خلال برنامج "مصر دولة التلاوة "، المذاع على فضائية "الحياة"، عن فضل قراءة سورة آل عمران، مستشهدا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقول (اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما).

وتابع أن آل عمران والبقرة لقبا بالزهراوين؛ لأنهما النيرتان الهاديتان قارئهما للحق بما فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة، أو لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم.

ويوضح التعريف بسورة آل عمران بأنها نزلت بعد سورة الأنفال، ونزلت في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أُحد، ويبلغ عددُ آياتها مئتي آية، وتُعدُ سورة آل عمران من السور المُدنية، وسُمّيت بذلك لأنّ الله -تعالى- ذكر فيها قصة آل عمران، وهي قصة امرأته وابنتها مريم، وقصة عيسى -عليه السلام-،[٨] ولأن البيت المُبارك كان رمزاً للثبات والصلاح، كما تُسمّى بالزهراء؛ لأنها تُنير الطريق للمُسلم السائر إلى الله –تعالى.