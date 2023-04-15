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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تحقق أحلام مستخدمي الفئة المتوسطة بهذا الهاتف .. تفاصيل

هاتف Huawei Enjoy
هاتف Huawei Enjoy 60X

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سينطلق تحت اسم هاتف Huawei Enjoy 60X مع عدد من القدرات الفائقة وسعر مناسب، كما سيكون الهاتف مخصصا للشباب والفئة المتوسطة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة هواوي قد عقدت  في الشهر الماضي حدثًا كشفت فيه عن سلسلة هواتف Enjoy 60، إلا أن هناك عدد من التسريبات التي تشير إلى إطلاق هاتف جديد مع قدرات أفضل يسمى Huawei Enjoy 60X ، ويحمل الرمز (STG-AL00).   

 

 وفقا للموقع فإنه قد تم الكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Huawei Enjoy 60X القادم من هواوي حيث سيضم حلقات كاميرا كبيرة مع  كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل،  كما سيضم نوتش كبير في مقدمة الهاتف مع كاميرا سيلفي مرئية في أقصى الزاوية اليمنى .  

هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X

ومن المتوقع أن يأتي هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X بشاشة كبيرة من نوع LCD، قياس 6.96 بوصة، مع معدل تحديث شاشة متغير 120 هرتز في الثانية، ودقة 2376 × 1080 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.  

 

وسيقدم هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X كاميرا خلفية ثلاثية ، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأميركية، يدعم شبكة الجيل الرابع 4G مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

    

وسيحتوي هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X على بطارية عملاقة سعة 7000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الأيام المقبلة. 

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