عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي عن شخصيتها في جعفر العمدة : الأقربون طعناتهم أخطر

إيمان العاصي
إيمان العاصي

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة إلي المتابعين عن شخصية “دلال” بمسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت إيمان العاصي: “الأقربون طعناتهم أخطر لأنها تأتي من مسافة قريبه #دلال_فتح_الله #جعفر_العمده”.

وحصدت النجمة إيمان العاصى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" وتألقها بشخصية "دلال" بعد عرض الحلقة الثالثة والعشرين، والتى شهدت تسليط الضوء على كشف "سر" ما حدث لعائلة جعفر العمدة وكانت "دلال" سببا فيه، حيث تألقت إيمان العاصى فى تقديم الشخصية بأداء رفيع، ومتزن، وبطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين.

وقدمت النجمة إيمان العاصى مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة فى الحلقة الـ 23 من المسلسل، تارة وهى تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق بحرف واحد، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها، حيث برعت فى تقديم "دلال" بحرفية شديدة، ونجحت من خلالها فى تصدر الترند، كما نجحت فى الامساك بتفاصيل الشخصية والالمام بكل مفرداتها، حيث تشهد الشخصية تحولات درامية كبيرة خاصة فى الحلقات المقبلة.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي ، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يكشف مفاجأة حول ثلاثي نجوم الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

عقب إصابته.. أحمد عبد القادر يوجه رسالة إلى حارس يد الأهلي

مقابل 120 مليون يورو.. زيدان يرحب بتدريب النصر السعودي

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

السوشيال ميديا.. غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. وريهام سعيد توجه رسالة إلي صناع عمل تحت الوصاية

إطلالة بسيطة.. نيللي كريم تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

محمد أبو جبل يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو: بعض أبناء الزمالك يفضلون مصلحتهم على النادي

برعاية مؤسسة أبو العينين.. السؤال 24 من وفوق كل ذي علم عليم

أحمد حاتم ضاحكاً : مش همثل كوميدي تاني .. فيديو

علامات ليلة القدر .. حقيقة ظهورها الليلة.. 8 بشارات تجعلك من الفائزين بثوابها

علي جمعة يبكي على الهواء لهذا السبب..فيديو

بث مباشر .. صلاة العشاء والتراويح من الحرمين الليلة 25 في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

شابة تتزوج من دمية زومبي ولديها أطفال من اللعب الأسفنجية.. ما قصتها؟

محمد رمضان وزينة ورامز جلال.. شاب يقلد أبرز شخصيات رمضان 2023

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ