إيمان العاصي عن شخصيتها في جعفر العمدة : الأقربون طعناتهم أخطر

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة إلي المتابعين عن شخصية “دلال” بمسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت إيمان العاصي: “الأقربون طعناتهم أخطر لأنها تأتي من مسافة قريبه #دلال_فتح_الله #جعفر_العمده”.

وحصدت النجمة إيمان العاصى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" وتألقها بشخصية "دلال" بعد عرض الحلقة الثالثة والعشرين، والتى شهدت تسليط الضوء على كشف "سر" ما حدث لعائلة جعفر العمدة وكانت "دلال" سببا فيه، حيث تألقت إيمان العاصى فى تقديم الشخصية بأداء رفيع، ومتزن، وبطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين.

وقدمت النجمة إيمان العاصى مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة فى الحلقة الـ 23 من المسلسل، تارة وهى تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق بحرف واحد، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها، حيث برعت فى تقديم "دلال" بحرفية شديدة، ونجحت من خلالها فى تصدر الترند، كما نجحت فى الامساك بتفاصيل الشخصية والالمام بكل مفرداتها، حيث تشهد الشخصية تحولات درامية كبيرة خاصة فى الحلقات المقبلة.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي ، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.