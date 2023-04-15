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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انت قدها.. شيما صابر توجّه رسالة إلى زوجها نجم فاركو عقب إصابته

شيما صابر برفقه زوجها
شيما صابر برفقه زوجها

وجّهت الإعلامية شيما صابر، رسالة إلي زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت شيما صابر: “الحمدلله علي قضاء ربنا رباط صليبي بس انت قدها وهتفاجأنا كلنا وهترجع بسرعة أحسن من الأول كمان .. انت لاعيب راجل وجيت علي نفسك امبارح و انت مصاب عشان فرقتك متلعبش ناقصة واحد .. علي قد اجتهادك و قلبك الطيب أنا واثقة إن ربنا هيكون معاك و هيقومك بالسلامة”.

الأهلي ضد فاركو

وتغلب فريق الأهلي على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك فاركو محمود متولى ومحمد شريف وعلى معلول.

واستعاد النادي الأهلي بعد الفوز على فاركو بهدفين دون رد صدارة الدوري الممتاز ووصل رصيده الي 50 نقطة . 

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