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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالجيزة

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل معرض للأثاث في منطقة الهرم غرب الجيزة.

السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالهرم

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا، أفاد باشتعال النيران في معرض للأثاث بالهرم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ونجحت في السيطرة على الحريق، وأجرت عمليات التبريد، دون خسائر بشرية.

وانتدبت جهات التحقيق في الجيزة، فريقا من خبراء الأدلة الجنائية؛ للوقوف على أسباب اشتعال النيران.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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