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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقع شمسية جديدة تجاه الأرض .. ما سببها وتأثيرها على المناخ ؟

بقع شمسية
بقع شمسية

على مدار الساعات الماضية رُصد وجود 8 بقع شمسية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرون، ابرزها البقعة AR3280 حيث تمتلك مجال مغناطيسي غير مستقر من نوع "بيتا-جاما" يحوي طاقة كافية لإنتاج توهجات من الفئة M متوسطة القوة واذا حدث فيها توهج اليوم فسيكون تقريباً في اتجاه الكرة الأرضية.

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقته على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها.

 وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تتفكك.

نظراً لحجم هذه البقع الشمسية فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو  تلسكوب شمسي صغير او من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس. 

الشمس الفلك تلسكوب القوانين

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