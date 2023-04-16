عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذ 850 عاما.. مسلم يحمل مفتاح كنيسة القيامة بالقدس

كنيسة القيامة بالقدس
كنيسة القيامة بالقدس

كشف أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، سبب حمل مسلم مفاتيح كنيسة القيامة.

 

وقال أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "نحن عائلتنا معروفة بحمل أمانة مفاتيح كنيسة القيامة منذ زمان القائد صلاح الدين الأيوبي منذ عام 1178 ميلادي، أي ما يقارب من 850 عاما".

 

وأضاف: "هذه الفكرة كانت فكرة السلطان صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه، لتكون متممة للعهد العمري من سيدنا عمر ابن الخطاب الذي أعطى الأمن والأمان وأعطى الحرية الكاملة لإخوانا المسيحيين في بناء كنائسهم والمحافظة عليهم".

 

وأشار إلى أنه عندما جاء صلاح الايوبي ودخل القدس أراد أن يحفظ كنيسة القيامة للأمد البعيد، وكانت فكرته أن يجمع رؤساء الكنائس وتمت الموافقة من رؤساء الكنائس منذ عهد بعيد لعائلتي المسلمة وهم من آل البيت لكي يكونوا محافظين على أقدم مقدسات المسيحيين في بيت المقدس.

وأردف: "حملنا الأمانة 850 عاما وما زالت المسيرة مستمرة، وفي المستقبل سيحمل أحد أبنائي هذه الأمانة من بعدي".

أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس صلاح الدين الايوبي كنيسة القيامة برنامج التاسعة رؤساء الكنائس السلطان صلاح الدين مفاتيح كنيسة القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

ترشيحاتنا

لو ملحقتش تحجز.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الفطر اليوم

ازدواجية المعايير.. إيلون ماسك يعتزم تأسيس شركة ذكاء اصطناعي بعد التحذير من خطورته

ميني كوبر كانتري مان الجديدة.. اعرف سعرها الآن

أقل سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

ميزة ينفرد بها الصيام عن باقي الفرائض.. تعرف عليها

أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ