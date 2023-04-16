ترامادول في الشوكولاتة.. ضبط ممنوعات بحوزة راكب في مطار القاهرة| صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوة شيكولاتة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب.

قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 81 شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 810 أقراص أخفاهم الراكب داخل علبة شيكولاتة كرتونية.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.