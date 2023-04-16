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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة لعمل المعمول بالتمر

طريقة عمل المعمول
طريقة عمل المعمول بالتمر

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل المعمول بالتمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل. 

 

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مكونات معمول التمر


3 كوب سميد
1 كوب دقيق
2 كوب ماء دافئ
½ كوب سكر
1 كوب سمن
3 ملعقة كبيرة زبادي
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
1 ملعقة صغيرة ماء ورد
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
الحشو
2 ملعقة كبيرة زبد مذابة
1 ملعقة كبيرة قرفة
300 جرام تمر


خطوات تحضير معمول التمر
 


ضعي كلاً من الدقيق والسميد والبيكينج باودر في وعاء عميق واخلطيهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي 
اخلطي المكونات المتبقية وهي السكر والسمن والزبادي والماء والفانيليا وماء الزهر وماء الورد باستخدام العجان أو المضرب حتى يمتزجوا سوياً
ضيفي الخليط السائل إلى المواد الجافة بالتدريج مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة متماسكة ثم اتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة بعد تغطيتها
انزعي نواة التمر واتركيه في وعاء في ماء مغلي لمدة نصف ساعة ليسهل مزجه أو يمكنك استخدام العجوة مباشرة اذ ما كان التمر طري
اهرسي التمر بعد تصفيته بالكبة الكهربائية مع القرفة والزبد حتى تتكون عجينة يمكن تشكيلها
قسمي عجينة التمر إلى قطع متساوية وشكليها على شكل كرات صغيرة الحجم ليتم حشو المعمول بها
شكلي عجينة المعمول على شكل كرات دائرية الشكل ثم اضغط بإصبعك في منتصف الدائرة لتشكيل فراغ مساوي لحجم كرة التمر.
ضعي كرة التمر داخل العجينة واغلقي العجينة مرة أخرى بحرص 
ثم شكليها على شكل دائري أو بيضاوي
انقشي سطح كل قطعة معمول بواسطة الملقط المخصص 
ثم رصي المعمول في صينية مغطاة بورقة زبدة. 

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