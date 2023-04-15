تعد الرنجة من أكلات شم النسيم الأساسية لذا ترغب الكثير من الأشخاص فى تعلم طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة بمذاق احترافي.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة والخضار وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني

مقادير سلطة الرنجة:

رنجة

بصل

طحينة

ثوم

مايونيز

ليمون

طماطم

بقدونس

فلفل ألوان

خل

خس

زيت

طريقة عمل الرنجة:

* قطعي فلفل ألوان وبقدونس وطماطم وبصل ورشى عليهم الملح والتوابل ثم اضيفي قطع الرنجة

* فى بولة صغيرة اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة وضعي الخس المفروم في طبق التقديم وتقدم.