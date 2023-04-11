عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم تلجأ الكثير من النساء للبحث عن طرق عمل الرنجة بمذاق شهى ومميز وبعضهن ترغب فى تقديمها بشكل غير تقليدي



ونعرض لكم طريقة عمل الرنجة الحمراء وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير رنجة حمراء:

رنجة مخلية

طحينة

بنجر مهروس

سبانخ مسلوقة مهروسة

زيت

بصل أخضر شرائح

عصير ليمون

ملح

كمون ناعم

شطة ناعمة ماء

طريقة أخرى لتقديم الرنجة الحمراء

طريقة عمل الرنجة الحمراء:

* اخلطى الطحينة مع الماء جيدا ثم ضيفي الزيت والملح والكمون والشطة و ضعي البصل الأخضر وعصير الليمون وقلبيهم جيدا

* أضيفى .البنجر المهروس أو السبانخ على الرنجة وقلبيهم جيدا ويقدموا

