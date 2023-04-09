الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

توفى محمد محب صاحب واقعة عضة كلب الشيف أميرة أبو شنب حيث أنه دخل المستشفى منذ شهر ونصف تقريبا ومكث فى العناية المركزة طوال هذه الفترة بسبب هذه الإصابة

وتعرض محمد محب مدير إحدى البنوك، لـ عضة كلب عائلة الشيف أميرة شنب أثناء مروره فى إحدى شوارع منطقة الشيخ زايد وكانت الإصابة خطيرة لدرجة أنه تم نقله للعناية المركزة

ولم يتوقع عدد كبير من المتابعين للقضية أن عضة كلب يمكن أن تتسبب فى وفاة إنسان وبقائه فى العناية المركزة أكثر من شهر حيث كانت الواقع يوم 26 فبراير الماضى

وفى الحقيقة فإن خطورة عضة الكلب تتوقف على عوامل عديدة من بينها أماكن الإصابة ومدى وقوتها وعمقها والحالة الصحية العامة الخاصة بالمصاب والحالة الصحية للكلب والأمراض التى يحملها وغيرها

وفى هذا الإطار نعرض لكم كيف يمكنك أن تحمى نفسك من عضة الكلب لتتجنب هذه المخاطر وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ wbur”.



ضحية كلب أميرة

فكر فى استخدام أى شئ قريب منك لعمل حائل يصد الكلب حتى وإن كان ذلك الحقيبة أو مظلة أو دلو قمامة .

حاول أن تتنهر الكلب بإشارة مألوفة مثل "اجلس" ​​أو "ابق" ولكن بصوت قوى وأسلوب حازم

ألقِ أى شئ ثقيل من الحقيب عليه حتى وإن كانت حفنة كبيرة من الحلوى ولكن لاتحدث له إصابة نريد فقط إبعاده

اعتمد على لغة العيون واخفى الخوف تماما لكى تنجو من عضة الكلب وهجومه عليك وعند اقترابه جدا اقفز للأعلى والأسفل

ابق هادئا بقدر ما تستطيع لا تصرخ ولا تجري ولا تهلع واحرص على البقاء واقفا أو منتصبا.

اذهب إلى الزاوية أوالحائط حتى لا يستطيع عضك من الخلف وضع يديك وذراعيك أمام جسمك لحماية.

ألقى أى نوع من الطعام قريب منك للكلب فى مكان بعيد بحث تتمكن من الهرب ، والقى أي شئ غريب معك بعيدا لأن الكلاب تنجذب لهذه الأمور



تنبه: عند حدوث عضة الكلب فحرك ذراعك أو جزء الجسم الموجود في فم الكلب ولاتحاول سحبه للخارج لعدم زيادة الضرر

