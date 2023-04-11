كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم وتناول الرنجة والفسيخ تزداد الحاجة لمعرفة طرق الوقاية من أضرار كل منهما حيث نشهد كل عام إصابة كثيرون بحالات تسمم ومشاكل صحية عديدة.



قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الرنجة طعام جيد وله فوائد صحية ولكن تكمن خطورتها فى شرائها من مكان غير موثوق وملوثة أو تناولها بطريقة خاطئة.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن الفسيخ خطورته أعلى من الرنجة بكثير لذا فإذا لم تتكن متأكدا من جودته ونظافته فلا تشتريه ففي بعض الحالات تصل مضاعفاته للشلل.

وأوضج “ سعيد” أن الفسيخ والرنجة يتببان فى ارتفاع مستوى الصوديوم فى الجسم لذا من المهم تناول الخضروات الطازجة بجانهما خاصة التى تحتوى على نسبة بوتاسيوم كبيرة حتى تطرد الأملاح الزائدة من الجسم

مشيرا إلى أهمية الإكثار من الخضروات الطازجة بجانب الرنجة والفسيخ وعدم الاكتفاء بكمية قليلة من السلطة الخضراء حتى يحمى الانسان نفسه من أضرار ارتفاع الصوديوم حيث يسبب ارتفاع الضغط واحتباس الماء فى الجسم بالإضافة إلى مشاكل المعدة والهضم.

مؤكدا على أهمية إضافة البصل الأخضر والبقدونس والخس والليمون وسلطة الزبادى بجانب الرنجة والفسيخ وتناول مشروب مهضم ولطيف على المعدة قبل تناولهما مثل اليانسون والبابونج وسلطة الزبادي، ويمكن تناول مشروب طبيعي يساعد علي الهضم بعدهما مثل النعناع ولكن يفضل أن يكون بدون سكر