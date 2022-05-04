حبوب القهوة .. التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بـ6 خطوات

تعد رائحة الفسيخ والرنجة فى المنزل من أكثر المشكلات التى تواجه النساء عند تناولها فى المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر.
وتكون رائحة الفسيخ والرنجة منتشرة فى مختلف أنحاء المنزل وتسبب الكثير من الحرج عند قدوم أحد الضيوف ويشم هذه الرائحة القوية.
ولا تزول رائحة الفسيخ والرنجة لذا تبحث النساء عن طرق فعالة في التخلص منها والقضاء عليها بشكل سريع.
نعرض لكم طرق التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة فى المنزل وفقا لموقع “بولد سكاى”.
- أول خطوة التخلص من بقايا الفسيخ والرنجة والقاء القمامة خارج المنزل
- غسل الأطباق ثم الحوض للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة بهما
- الشموع المعطرة أو أعواد البخور لإخفاء الرائحة السيئة بأخرى جميلة.
- وضع حبوب القهوة فى وعاء به شمع معطر بالفانيليا لملأ المنزل برائحة جيدة.
- وضع عدة نقاط من الزيت العطري الذي تفضلينه على اسفنجة نظيفة ثم رشي عليها قطرات الماء وضعيها فى أى ركن من المطبخ لتتخلصى من رائحة الطعام النفاذة.
- ضعى نقطة من أى زيت عطرى ترغبي فيه على مصابيح الكهرباء بمجرد إنارتها تنتشر الرائحة في الأرجاء وأبرز الزيوت المناسبة لهذا الغرض زيت الورد وزيت الريحان وزيت اللافندر.