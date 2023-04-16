عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتضمنت القرارات المعلنة على صفحات مديريات التربية والتعليم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ما يلي :

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات.. صور

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج

قرارت بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

  • تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد التي تبلغ نسبتها  85 %
  • في امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. هناك أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا
  • تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل لطلاب المنازل والدمج .
  • تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
  • سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
  • على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة في امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
  • على الطلاب الالتزام بالحضور إلى لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل مواعيد الاختبارات بفترة كافية
  • تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - تكنولوجيا الصناعة والزراعة وادارة الاعمال والمشروعات - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) بمعرفة المدرسة وتحت اشراف كل ادارة
  • امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي “ العملية ”  تتم بمعرفة المدرسة وقبل الامتحانات النظرية بوقت كافي (بالتنسيق مع توجيه المادة) وينطبق ذلك على مادة المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات
امتحانات الترم الثاني 2023 الترم الثاني 2023 الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

بمناسبة شم النسيم غدا.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أحمد حسن: الأهلي يتلقى موافقة على حضور 20 ألف مشجع أمام الرجاء

29 أبريل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش في الأقصر

الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بزيادة 25%| وتغذية ماكينات Atm لمنع التزاحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. حواوشي التونة مع البطاطس المقرمشة

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

فيديو

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

500 يوم في كهف.. إسبانية تحقق رقما قياسيا في العزلة عن العالم

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ