9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وتضمنت القرارات المعلنة على صفحات مديريات التربية والتعليم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ما يلي :
قرارت بشأن امتحانات الترم الثاني 2023
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد التي تبلغ نسبتها 85 %
- في امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. هناك أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل لطلاب المنازل والدمج .
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.
- سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة في امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
- على الطلاب الالتزام بالحضور إلى لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل مواعيد الاختبارات بفترة كافية
- تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - تكنولوجيا الصناعة والزراعة وادارة الاعمال والمشروعات - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) بمعرفة المدرسة وتحت اشراف كل ادارة
- امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي “ العملية ” تتم بمعرفة المدرسة وقبل الامتحانات النظرية بوقت كافي (بالتنسيق مع توجيه المادة) وينطبق ذلك على مادة المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات