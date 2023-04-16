سيف زاهر يكشف أخر تطورات أزمة غرامة كهربا للزمالك

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن اخر تطورات أزمة غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي المستحقة لصالح الزمالك.

​

وقال سيف في تصريحات له :" فلوس غرامة كهربا اتحضرت بشكل كامل، وفيه كلام عن مصير الاستئناف الذي قد يمتد لـ 20 يوما، أو حتى شهر سبتمبر المقبل".



وتابع " فريق كهربا القانوني يعتمد على موقف فريق أفيس البرتغالي، والذي سيتم بيعه في الوقت الحالي، لكي لا يعلن إفلاسه، وبالتالي يتحمل 50% من المبلغ، وذلك للتوفير بأقصى قدر ممكن".

وأضاف " الموضوع جزء منه مناورات بين ناديين منافسين، لأن لو منحت خصمك أموال سيقوم من خلالها بضم صفقات جديدة".

واختتم " النادي الأهلي هو الطرف الأقل في تحمل غرامة كهربا، بمبلغ بسيط ووفقا لـ لائحة الفريق، والزمالك سيحصل على فلوسه عاجلاً أم أجلًا"