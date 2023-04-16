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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف أخر تطورات أزمة غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن اخر تطورات أزمة غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي المستحقة لصالح الزمالك.

وقال سيف في تصريحات له :" فلوس غرامة كهربا اتحضرت بشكل كامل، وفيه كلام عن مصير الاستئناف الذي قد يمتد لـ 20 يوما، أو حتى شهر سبتمبر المقبل".

وتابع " فريق كهربا القانوني يعتمد على موقف فريق أفيس البرتغالي، والذي سيتم بيعه في الوقت الحالي، لكي لا يعلن إفلاسه، وبالتالي يتحمل 50% من المبلغ، وذلك للتوفير بأقصى قدر ممكن".

وأضاف " الموضوع جزء منه مناورات بين ناديين منافسين، لأن لو منحت خصمك أموال سيقوم من خلالها بضم صفقات جديدة".

واختتم " النادي الأهلي هو الطرف الأقل في تحمل غرامة كهربا، بمبلغ بسيط ووفقا لـ لائحة الفريق، والزمالك سيحصل على فلوسه عاجلاً أم أجلًا"

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