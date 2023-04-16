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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد زراعي يوضح أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. فيديو

القمح|أرشيفية
القمح|أرشيفية

تحدث الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي عن التحركات الملموسة للدولة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلًا إن القمح يأتي على رأس أهداف الأمن الغذائي؛ فهو يعد المحصول الاستراتيجي الأول.
 

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وأضاف “صيام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الأصناف شهدت طفرة خلال الفترة الماضية وعملت على زيادة إنتاجية الفدان من 8 أردب لـ 18 أردب، لافتًا إلى أن مصر تقع على رأس الدول من حيث إنتاجية الفدان.

وأوضح أن الاكتفاء الذاتي الموجود حاليًا تصل نسبته لحوال 40 أو 42 %، وهم 9.5 مليون طن من أصل 22 مليون طن (الاستهلاك الكلي)، حيث يتم استيراد 12 مليون طن مما يجعلها الدولة المستوردة الأولى.

ولفت إلى أن مركز البحوث الزراعية لديه هدف طموح في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 40% لـ 80 %، مشيرًا إلى أن استنباط الأصناف هو الحل.
 

القمح مركز البحوث الزراعية لاكتفاء الذاتي توك شو توك شو صدى البلد

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