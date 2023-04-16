حدائق الري في القناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بالأعياد

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس على منوفى، رئيس مصلحة الرى، لمتابعة التجهيزات التى تقوم بها أجهزة الوزارة بحدائق الرى بالقناطر الخيرية، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال الزوار بحدائق القناطر الخيرية للاحتفال بالأعياد خلال الأيام القادمة.

وصرح الدكتور هانى سويلم بأنه تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بجميع الحدائق بالقناطر الخيرية، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد، حيث ستفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد.

وأضاف أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة، واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

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