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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث إنقلاب جرار زراعي بعزبة الحكيم طريق القبة دائرة مركز منيا القمح ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح باستقبال كلا من "أحمد م ك" 31 سنة مقيم خلوة الشعراوي دائرة مركز منيا القمح مصابا بإشتباه خلع بمفصل الحوض و"هدي ح ع" 27 سنة مقيمية النخاس مصابة بإشتباة كسر بالكتف الأيسر و"ايمان س ع" 19 سنة و"دعاء م ص" 24 سنة و"انتصار م ع" 34 سنة و"ايه م ص" 20 سنة و"ميادة ا ث" 22 سنة و"نجلاء م م" 31 سنة جميعهم مقيمين النخاس دائرة مركز الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب جرار زراعي بعزبة الحكيم طريق القبة دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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