إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث إنقلاب جرار زراعي بعزبة الحكيم طريق القبة دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن مترقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب جرار زراعي بعزبة الحكيم طريق القبة دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.