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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بأقل من 5400 جنيه.. اشتري أحدث موبايل يشبه iPhone

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أسعار رمضان..بأقل من 5400 جنيه تقدر تشتري أحدث موبايل يشبه i

أطلقت شركة تكنو Tecno الهاتف الذكي Spark 10 5G في الهند الشهر الماضي، بسعة 4 + 64 جيجابايت. 

وأعلنت العلامة التجارية الآن عن إصدار جديد للهاتف، يحتوي على ضعف ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين مقارنة بطرازه الأساسي.

 

سعر ومواصفات هاتف  Tecno Spark 10 5G

 

يحتوي الإصدار الجديد من Tecno Spark 10 5G على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وهناك دعم لتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت.  تظل المواصفات الأساسية للإصدار الأحدث كما هي في الطراز الأساسي. ويبلغ  سعره  14،499 روبية (أي ما يعادل 5365 جنيه مصري)، وهو متاح للشراء في أقرب متاجر البيع بالتجزئة في الدولة.

 

يتميز Tecno Spark 10 5G بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.  تتميز اللوحة الخلفية بتصميم يشبه Tetris مع حلقة واحدة كبيرة وحلقة صغيرة أخرى تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذكاء اصطناعي AI . بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 

و  يحتوي هاتف Tecno Spark 10 5G على شاشة بقياس 6.6 بوصة مع جودة عرض HD ونوتش.  كما يوفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 480 شمعة.

 

يعمل هاتف Tecno Spark 10 5G بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 6020، الذي يأتي مقترنا بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين مع إمكانية التوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD.  

 

كما أن الجهاز مزود بورق جرافيت 11851 مليمتر لتبديد الحرارة، ويدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

 

يعمل Tecno Spark 10 5G بواجهة المستخدم HiOS 12.6 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 13 OS.  تشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي منفذ USB-C و NFC و Dual 5G ومقبس بقياس 3.5 مليمتر.

TECNO تكنو Tecno Spark سعر ومواصفات هاتف Tecno Spark 10 5G Tecno Spark 10 5G

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