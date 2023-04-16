نهال طايل: دين الإسلام يعلمنا الرضا بقضاء الله ..فيديو

قالت الإعلامية نهال طايل ، إن الدين الإسلامي يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتنا، وأن نجعل عوضنا على الله، ونثق بأن الله سيرزقنا أجمل مما فقدنا.

وتابعت "طايل"، خلال برنامجها "إحنا لبعض"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، "لما يحصلنا حاجة ونقول الحمد لله يارب أنا راضي هو ده دينا الجميل وعظمته".

نهال طايل: العشر الأواخر من شهر رمضان هي أيام العتق من النار

قالت الإعلامية نهال طايل، إنه أيام تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم، معقبة: “خلاص بقا هانت وأصبحنا فى العد التنازلي لنهاية الشهر الكريم، وأيام بسيطة جدا ونودعه”.